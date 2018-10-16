11 тысяч жизней под угрозой: на Львовщине больные не могут получить инсулин
На Львовщине в некоторых аптеках перестали бесплатно выдавать больным инсулин. А все из-за того, что государство до сих пор не возместило предпринимателям деньги за этот препарат. Сейчас задолженность государства перед частными аптеками – 234 тысячи гривен.
С августа больные сахарным диабетом первого типа, которые ранее безвозмездно получали жизненно необходимые лекарства, вынуждены покупать дорогой инсулин за свой счет.
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В аптеках и районных отделах здравоохранения бьют тревогу: если задолженность не будет погашена до конца октября, жизнь почти 11 тысяч больных в области под угрозой.
В департаменте здравоохранения ЛОГА подтверждают, в этом году государственная программа действительно недофинансирована. Вместо необходимых шестидесяти пяти миллионов гривен, область получила только половину суммы. В министерстве им ответили: если денег для инсулинозависимых не хватает, их должны выделить из городских и областных бюджетов.
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