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110 км/ч по бездорожью: в зоне ООС тестируют военное багги

За минувшие сутки на передовой было 16 атак. Один наш армеец ранен вблизи Авдеевки.

С пулеметов враг бил в районе Верхнеторецкого, Песков, Опытного. Напряженная ситуация на Мариупольском направлении – у Гнутово, Водяного, Лебединского.

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По данным разведки, четырех окупантов удалось уничтожить и двух ранить.

Между тем наши армейцы сейчас испытывают новую военную технику. Бойцы Азова сконструировали легкую мультифункциональную машину. Военное багги полностью собственная разработка бойцов полка АЗОВ. За основу взяли Митсубиси Паджеро, с дизельным турбодвигателем. А рамный корпус и геометрию ходовой части рассчитывали самостоятельно. По бездорожью багги развивает скорость до 110 километров в час, и легко преодолевает трех- и пятиметровые препятствия.

К слову, Факты ICTV сообщали, что боец ООС будет получать не менее 21 тысячи.

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