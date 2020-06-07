12-й день протестов в США: люди по всему миру выходят на акции поддержки

В США продолжаются протесты против расизма и полицейского произвола уже 12-й день.

Накануне в акциях приняли участие десятки тысяч людей во многих городах. Американцев поддерживают по всему миру. Массовые акции прошли в Австралии, Германии и Великобритании. Люди требуют справедливого отношения к каждому гражданину, независимо от цвета кожи.

8 минут и 46 секунд молчали участники траурной церемонии в Миннеаполисе. Именно столько времени полицейский коленом прижимал шею афроамериканца Джорджа Флойда. Задержанный говорил, что не может дышать. Но полицейский не обращал внимания. Мужчина скончался в больнице. Видео этого жестокого поступка вызвало народный гнев американцев.

Прокуратура США ужесточила обвинения против полицейских, причастных к гибели Джорджа Флойда, чья смерть стала толчком для народного недовольства. Главному подозреваемому грозит 40 лет тюрьмы. Трех коллег считают виновными в пособничестве.

Страна простилась с Джорджем Флойдом в Сиэтле. Там начали мирной акции и впоследствии, некоторые протестующие закидали полицейских камнями и бутылками. Те ответили светошумовыми гранатами.

В Миннеаполисе, где убили Джорджа Флойда, полицейским запретили применять удушающие приемы при задержании правонарушителей.

Также 2 июня в сети был запущен флешмоб Blackout Tuesday с поддержкой кампании против дискриминации по цвету кожи. В соцсетях начали постить черный квадрат с призывами уменьшить уровень расизма.

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