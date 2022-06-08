12 км пешей эвакуации: истории людей из Донбасса, которых освободители РФ достали и в Ирпене

У них Россия цинично украла дома уже дважды. Российские оккупанты пришли, так сказать, их “освобождать” в 2014 году в их родные Луганск и Донецк, а в 2022-м — и в Ирпень.

И снова от россиян людям пришлось бежать с одними только рюкзаками, но в этот раз — под ракетными и артиллерийскими обстрелами.

Когда оккупационные войска зашли на Киевщину, думали переждать дома — вот-вот ВСУ освободят город. О таких циничных обстрелах и зверствах россиян никто и подумать не мог. Эвакуироваться из города решились на вторую неделю оккупации.

В их дворе россияне сначала разместили свои танки, ночевали здесь, и конечно, грабили.

С соседями сидели без связи, света, воды – готовили на костре во дворе. Не знали, какие территории уже оккупированы, и где стоят рашисты. Но решили спасаться — пешком добрались до разрушенного моста в Романовке, где проводилась эвакуация.

Сейчас в их дворе людно — играют дети, соседи чинят последствия прихода рашистов. Разбитые дома, говорят герои, мы отстроим, только бы Россия наконец-то убралась с наших территорий и оставила нас в покое.

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