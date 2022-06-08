Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Видео / Украина / Общество

12 км пешей эвакуации: истории людей из Донбасса, которых освободители РФ достали и в Ирпене

Наталья Кулик Журналистка Факты ICTV Анна Бурлацка Відеоредактор

У них Россия цинично украла дома уже дважды. Российские оккупанты пришли, так сказать, их “освобождать” в 2014 году в их родные Луганск и Донецк, а в 2022-м — и в Ирпень.

И снова от россиян людям пришлось бежать с одними только рюкзаками, но в этот раз — под ракетными и артиллерийскими обстрелами.

Когда оккупационные войска зашли на Киевщину, думали переждать дома — вот-вот ВСУ освободят город. О таких циничных обстрелах и зверствах россиян никто и подумать не мог. Эвакуироваться из города решились на вторую неделю оккупации.

В их дворе россияне сначала разместили свои танки, ночевали здесь, и конечно, грабили.

С соседями сидели без связи, света, воды – готовили на костре во дворе. Не знали, какие территории уже оккупированы, и где стоят рашисты. Но решили спасаться — пешком добрались до разрушенного моста в Романовке, где проводилась эвакуация.

Сейчас в их дворе людно — играют дети, соседи чинят последствия прихода рашистов. Разбитые дома, говорят герои, мы отстроим, только бы Россия наконец-то убралась с наших территорий и оставила нас в покое.

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

РФ несет тяжелые потери под Северодонецком и перебрасывает войска под Попасную — Арестович
РФ несет тяжелые потери под Северодонецком и перебрасывает войска под Попасную — Арестович
Европарламент рекомендовал дать Украине кандидатство в ЕС и начать трибунал против РФ
Европарламент рекомендовал дать Украине кандидатство в ЕС и начать трибунал против РФ
Аппетиты не ограничиваются Украиной: Подоляк о планах Думы “отменить” независимость Литвы
Аппетиты не ограничиваются Украиной: Подоляк о планах Думы “отменить” независимость Литвы
Бои идут на улицах, а не в промзоне: Гайдай рассказал о ситуации в Северодонецке
Бои идут на улицах, а не в промзоне: Гайдай рассказал о ситуации в Северодонецке
Европа до сих пор под влиянием пропаганды России – множество агентов работали еще со времен СССР
Европа до сих пор под влиянием пропаганды России – множество агентов работали еще со времен СССР
Около 100 тыс. тонн аграрной продукции из Украины Россия переправила в Сирию
Около 100 тыс. тонн аграрной продукции из Украины Россия переправила в Сирию
Договорились договариваться: как прошли переговоры между Россией и Турцией по поводу украинских портов
Договорились договариваться: как прошли переговоры между Россией и Турцией по поводу украинских портов
Дуда начал тур по странам ЕС, чтобы убедить предоставить Украине статус кандидата
Дуда начал тур по странам ЕС, чтобы убедить предоставить Украине статус кандидата
Вверх Вверх
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка