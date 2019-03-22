120-мм мины и управляемые ракеты: ситуация на Светлодарской дуге

По дороге к позициям армеец показывает прилеты 120-х мин. Светлодарская дуга, где расстояния до противника в сотнях метров, регулярно под обстрелами из тяжелого вооружения.

На таких расстояниях управляемые ракеты противника также не новинка. Пророссийские боевики подстерегают всю колесную технику. А уже ближе к позициям традиционно гвоздя стрелковое оружие.

Откуда били террористы видно невооруженным глазом – холм напротив.

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И сами боевики там достаточно свободно себя чувствуют и просто на глазах у украинских военных возводят новую позицию.

Одна из огневых точек противника – село Лозовое за холмом.

Но не обстрелами едиными. Прощупать участок украинской обороны враг пытается и называется вручную – гористая местность этому способствует.

Отогнать противника удалось вовремя. По данным разведки по всей линии соприкосновения уничтожено трех оккупантов, еще шестеро ранены.

До слова, на передовой силы ООС уничтожили вражеские ПТРК, наблюдательный пункт и склад боеприпасов.

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