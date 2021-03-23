123 ребенка за три месяца: причина волны подростковых самоубийств в Украине

С начала года в Украине совершили самоубийство 123 подростки.

Такие впечатляющие цифры озвучила Елена Федоренко, завкафедрой педагогики и психологии Харьковского университета внутренних дел. Причиной детских смертей называет неконтролированность родителями социальных сетей, где дети часто попадают в так называемые “Группы смерти”.

Психологиня советует больше разговаривать с детьми и предупреждать их об опасности в интернете. С начала марта национальная полиция зафиксировала 25 случаев самоубийства детей и 91 попытка лишить жизни.

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