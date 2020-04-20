130 тыс. человек по всей Украине посетили церковь на Пасху, несмотря на карантин

В Украине отмечают поливальный понедельник — второй день после Пасхи. И хотя украинцев призвали оставаться на Пасху дома и не ходить в церковь — многие такие пошли на пасхальную службу чтобы посвятить пасхальные корзинки. По данным Нацполиции богослужения провели более чем 13 тыс. храмов по всей Украине. В нем приняли участие почти 130 тыс. человек.

В Харькове службы велись за закрытыми дверями. В Озерянском храме священник и верующие были в масках, а дистанция между людьми составляла не менее метра. Во двор запускали только по десять человек.

В то же время на Николаевщине в больнице оказался пожилой мужчина с Домановского района. Медики утверждают, что он посещал церковь в Вербное воскресенье. Сейчас он в тяжелом состоянии в реанимации. Подробнее в сборном сюжете Фактов ICTV.

Напомним, в штабе Операции объединенных сил показали, как празднуют Пасху на фронте.

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