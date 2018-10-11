136 новых складов за 3 года: Украина потратит 4 млрд на строительство арсеналов

Диверсия – именно к такой версии склоняется следствие изучая причины пожара на военных складах в Ичне. Президент Украины Петр Порошенко заверил, что сейчас ситуация с охраной хранилищ для боеприпасов кардинально изменится.

Уже к Новому году в стране появятся арсеналы по стандартам НАТО – с автоматической системой охраны, противопожарной безопасностью, оповещением и видеонаблюдением.

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Всего за три года построят 136 таких хранилищ. На это государство выделило более 4 миллиардов гривен. Их будут строить в Калиновке, Богдановка и Цветохе – все они уже пережили взрывы.

На новые составы будут свозить боеприпасы со всей страны, которые хранятся под открытым небом, – чтобы обезопасить от возможных возгораний.

К слову, Факты ICTV сообщали, что пожар на складах Ични ликвидирован.

Опубликовано Октябрь, 11 в 21:50



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