14 июля обещают сильную магнитную бурю: советы врачей

Отдохните, настройтесь на хорошее настроение и так переживете магнитную бурю. Она будет 14 июля, после вспышек на Солнце.

Избегать стрессов, больше отдыхать и обязательно иметь под рукой необходимые лекарства – некоторые из советов на период метеоудара. Люди реагируют на магнитные бури головной болью, повышенным артериальным давлением, раздражительностью.

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Поэтому для улучшения самочувствия в такие дни советуют не переедать, чтобы не увеличивать нагрузку на сердечно-сосудистую систему. Минимизировать употребление жирных, острых и слишком соленых блюд. Старайтесь погулять на свежем воздухе. Стоит отказаться от алкоголя и кофе, вместо этого пить побольше воды.

Напомним, в июле не ожидается сильных магнитных бурь, но есть дни, когда стоит больше времени уделить своему организму.

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