140 лет традиций Коктебель: секреты успеха торговой марки

Классические рецептуры и традиционные технологии. Уже 140 лет такую философию исповедует торговая марка Коктебель.

– С 2014 года наша продукция производится на юге Украины. Сегодня производство расположено в Николаевской области, у берегов Черного моря. С уверенностью можем сказать, что мы сохранили и приумножили свои классические рецептуры. Над созданием напитков работают лучшие мастера своего дела. Традиции, которые создавались более столетия, бережно хранятся и по сей день, – говорит Алексей Ковалевич, директор компании изготовителя ТМ Коктебель.

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Технологии стремительно развиваются, а рецептуры остаются неизменными и традиционными. Лучший опыт своих мастеров сохраняют в компании начиная с XIX века.

– Коньячное производство в Украине существует уже более двух столетий. И за это время отечественные производители достигли европейского уровня. И вообще я верю, что украинский коньяк может достичь мирового уровня по той причине, что у нас для этого есть все условия, которые нужны, – отметил Виталий Ковач, создатель Школы сомелье, независимый эксперт ТМ Коктебель.

Поэтому оглядываясь на 140-летние традиции, среди основных секретов успеха представители компании производителя торговой марки Коктебель, отмечают возрастные ценности, слаженную работу коллектива и постоянное стремление двигаться вперед.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что Украина еще ищет новые названия для коньяка и шампанского.

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