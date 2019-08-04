15 лет украинским воздушным силам – как празднуют и история

Украинские воздушные силы Вооруженных сил Украины празднуют 15-летие. Сейчас в их рядах служит около 40 тыс. украинцев. После реорганизации армии в 2004 году специалисты отмечали упадок. Доходило даже до того, что и вылететь было невозможно из-за нехватки горючего. За несколько лет после начала военных действий на Донбассе ситуация изменилась коренным образом.

Обновляется техника, модернизируются самолеты, количество подготовительных вылетов увеличилось в разы.

Праздничные торжества проходили в Виннице, где и находится штаб Воздушных сил. Поддержать родных и близких пришло немало людей.

Минутой молчания армейцы почтили 53 авиаторов, погибших с начала войны в Донбассе. Сейчас для командиров главное правило: жизнь бойца – высшая ценность. Поэтому и количество летальных часов для личного состава заметно возросла.

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В структуру воздушных сил входят – авиация, зенитные и радиотехнические войска. Кроме современных самолетов штурмовой, истребительной или бомбардировочной авиации, на передовые позиции выходят войска противовоздушной обороны и службы радиолокации.

На ежедневном дежурстве их задача – мониторить и защитить наше небо от вторжения.

30-летний МиГ-29 обновили два года назад, теперь на нем тренируются курсанты. Правда, опытный пилот признается – новых самолетов военной авиации не хватает.

К слову, анонсированы изменения в системе питания военнослужащих ВСУ, которые предусматривают отказ от фирм-аутсорсеров и увеличение рациона.

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