15 вопросов и дополнительная подсказка: премьера шоу Кто хочет стать миллионером

Сегодня, 29 ноября, на телеканале ICTV состоится премьера культового интеллектуального шоу Кто хочет стать миллионером, которое имеет 20-летнюю историю и успех более чем в 100 странах.

15 правильных ответов отделяет участников от заветного миллиона. На этот раз вместо трех подсказок – четыре. Новая студия и телеведущий – актер, народный артист Украины Станислав Боклан.

— Мне хочется, чтобы человек выиграл. Чтобы все увидели, что у нас умные люди, которые благодаря своему уму, интуиции и внутренним голосам могут выиграть деньги, – сказал Станислав.

Побороться за миллион желающих немало. Заявки на участие подали тысячи украинцев. Для этой игры неважен социальный статус – герои из разных областей и профессий.

— Я учился на учителя биологии. В настоящее время работаю в почтовом отделении, а также по совместительству музыкальным руководителем в детском саду. Хочется все-таки заработать денег, – смеясь сказал один из участников Кто хочет стать миллионером.

Возрастных ограничений тоже нет, однако необходимо быть совершеннолетним.

По условиям, британский формат шоу кардинально менять нельзя, но этот проект точно войдет в историю, говорят создатели. В первую очередь – рекордно быстрыми темпами подготовки. От начала производства шоу до первого эфира прошло всего лишь более двух месяцев. Пришлось подстраиваться и к реалиям пандемии.

— Мы за основу взяли студию американской версии. Нам диктовала формат декораций пандемия – зрителей нет, есть игрок и его группа поддержки, – рассказал Максим Пастухов.

Условия шоу неизменны, на пути к миллиону – 15 вопросов. Но впервые есть дополнительная подсказка.

— У нас есть две суммы, которые не сгорают и четыре подсказки: от друга, которого участник взял с собой, звонок другу, 50 на 50 и новая для нашей страны – замена вопроса, – сказала главный режиссер проекта Светлана Шкробот.

Создатели программы говорят, что задавали вопросы так, чтобы испытать свои силы могли участники благодаря собственному опыту и логике. Интеллектуальное шоу должно стать интересным, близким и главное – народным.

— Самое главное, что это формат буквально для всей семьи. Это интересно смотреть и детям, и бабушкам с дедушками. Можно собираться всем вместе, включать телевизор и хорошо проводить время, а заодно еще и понять, кто в семье умнее всех, заполнить анкету на сайте ICTV и приходить в кресло игрока, – отметила генеральный креативный продюсер шоу-направления ICTV Татьяна Гребеник.

Премьеру интеллектуальной игры Кто хочет стать миллионером смотрите на ICTV уже сегодня в 20.20.

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