150 тыс. уволенных: как бизнес прошел карантин и кто выжил

После карантина выходного дня и жестких локдаунов больше всего пострадали заведения общественного питания.

За последние месяцы в Украине закрылось 400 кафе и ресторанов, а с начала пандемии — более 4 тыс. На то, что бизнесу до сих пор нелегко, указывают и пустые коммерческие помещения.

Владельцы говорят, что на одной только доставке выжить сложно, а арендодатели на уступки не идут. Поэтому прежде всего закрываются заведения среднего уровня, с умеренными ценами, а еще кинотеатры.

До 2020-го в этой сфере работало 550 тыс. человек. Из-за карантина уволить пришлось 150 тыс. В основном выжили заведения премиального класса или так называемые мелкие фаст-фуды. Потерям от карантина также подверглись гостиничный бизнес, туризм, а еще развлекательно-культурные заведения.

Поддержка государства могла бы предупредить потери среднего и малого бизнеса. Но, согласно последним исследованиям Союза украинских предпринимателей, 50% опрошенных так и не получили 8 тыс. грн компенсации из бюджета и не смогли воспользоваться кредитными программами под малые проценты. Основная причина заключается в том, что они не соответствовали критериям.

Но не исключено, что впереди бизнес ждут новые испытания, ведь говорить, что пандемия идет на спад — рано.

Ведь по состоянию на 21 мая коронавирус в Украине подтвердили еще у 4 984 человек, поэтому эпидситуация в стране остается стабильно тяжелой. За время пандемии в Украине 49 101 человек умер от вируса. В то же время 1 929 039 украинцев преодолели болезнь в целом.

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