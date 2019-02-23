17 тыс. грн. зарплаты и собственное жилье: в Черкасской области ищут семейных врачей

17 тыс. зарплаты, собственное жилье, подъемные почти 30 тыс. и детей вне очереди в садик. Так Млиевская община Черкащины ищет семейных врачей.

За последние 10 лет медицина в селах медленно умирала, желающих здесь работать просто не было. Сейчас общины ищут возможность привлечь специалистов, чтобы тем комфортно жилось и работалось, а людей было кому качественно лечить.

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Община на улучшение одной из амбулаторий в прошлом году потратила 350 тыс. гривен.

Млиевская община – это три объединенных села – более 6 тыс. населения. Сюда нужно три семейных врача. Бюджет общины 37 миллионов, а средняя стоимость жилья в хорошем состоянии в общине от семи до 12 тыс. долларов.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что На Ровенщине до конца года построят 34 мини-больницы в селах.

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