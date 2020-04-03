17 тыс. систем переливания, 450 катетеров: помощь Днепру от фонда Возрождение региона

В борьбе с коронавирусом активно помогает социально-ответственный бизнес.

17 тыс. систем переливания, 450 катетеров, а также антисептики передала Украинская промышленная компания Interpipe, 21-й Днепровской городской больнице. Заведение опорное для лечения больных коронавирусом. И это именно та помощь, в которой нуждались медики и пациенты.

Регион сейчас нуждается в 280 млн грн для борьбы с эпидемией. Такие данные областного штаба. Поэтому Interpipe создал фонд Возрождение региона, куда собирает благотворительные взносы. А еще переориентировал свою службу закупок, и сейчас обеспечивает всем необходимым больницы Днепра и области.

К слову, почему государство не заказывает украинские ПЦР-тесты.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.