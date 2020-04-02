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Факты / Видео / Украина

170 мин и 25 артснарядов за 2 часа. Боевики ударили по Новотошковском

Почти два месяца Новотошковское на Луганщине жило мирной жизнью. Здесь готовились к встрече с коронавирусом и шили марлевые маски. Но вечер 1 апреля изменил приоритеты местных. Больных на китайскую болезнь не выявили, а российские боевики продолжили минометные обстрелы мирных жителей.

Также в Вооруженных силах Украины зарегистрирован первый случай коронавируса. Инфицированная — женщина-врач из Хмельницкого военного госпиталя. Но на передовой пока все здоровы. Между тем враждебные обстрелы продолжаются, за минувшие сутки их было 15. Трое наших армейцев ранены. Подробнее в сюжете Владимира Михайлова.

Напомним, на Донбассе боевики обстреляли жилые дома, ранение получила пенсионерка.

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