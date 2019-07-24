1770 пациентов: как работает первый семейный врач в Днепропетровской области

Восстановить сельскую медицину и создать клинику, которая ни в чем не уступала бы европейским – такие планы у амбициозного 30-летнего Дмитрия Чорновила. Медик первым в Днепропетровской области открыл частный кабинет семейного врача. Сейчас с ним заключили декларацию более 1770 пациентов. Людей он принимает в арендованном офисе. На своей машине ездит на вызовы по 22 населенных пунктах.

Его младшему пациенту еще даже не исполнился месяц, а самому старшему – 90 лет. Дмитрий из династии врачей. Окончил медицинскую академию и 5 лет отработал в амбулатории в Днепропетровской области. А в 2018 году уволился и открыл свой кабинет – стал частным семейным врачом.

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В небольшом кабинете в селе Карповка Дмитрий принимает пациентов. С ним работают еще 2 медсестры. Чтобы купить необходимое оборудование и расшириться, пришлось взять 6 кредитов. Денег хватило, чтобы арендовать еще 2 манипуляционные, здесь все новое и качественное.

Для пациентов здесь все бесплатно – на это государство выделяет необходимые средства. Но главное преимущество в том, что благодаря кабинету семейного врача жителям Карповки не надо ехать в город за помощью. Более того, на своей машине Дмитрий приезжает на вызовы еще до 22 населенных пунктов, где живут его пациенты.

Открывать свое дело было не трудно. С первого раза Дмитрий получил лицензию. Единственное, что затрудняло процесс – это бюрократия.

Дмитрий успешно реализует собственный проект и сам решает, какое оборудование ему необходимо купить. Планы у амбициозного медика огромны. Прежде всего расширить штат и предоставлять людям качественную помощь.

Напомним, в Боярке Киевской области полицейским пришлось применить газовый баллончик против двух несовершеннолетних девушек, которые напали с кулаками на врачей скорой.

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