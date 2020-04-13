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18% малых предприятий закроются навсегда: как карантин повлияет на бизнес в Украине

18% малых предприятий могут не пережить карантин и закроются навсегда. Таковы результаты опроса Европейской бизнес ассоциации.

Предприниматели не знают, когда завершатся особые меры и предсказывают, что на восстановление позиций понадобится не менее полугода. Салоны красоты, гостиницы, туристические компании, ивент-агентства и большинство ресторанов закрыты уже третью неделю.

По подсчетам рестораторов, 30% заведений общественного питания не откроются — их уничтожит коронавирус. Специалисты говорят, что за последние 14 дней без работы остался миллион украинцев. Подробности в сюжете Кристины Величанского.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как карантин повлияет на мировую экономику.

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