18 тыс. грн за перелом: львовянка отсудила деньги за травму из-за гололеда

Львовянка отсудила 18 тыс. грн за то, что упала из-за гололеда и сломала руку. Дом, где живет пострадавшая, принадлежит художественному училищу. В суде женщина доказала, что именно из-за неухоженности придомового участка оказалась в гипсе.

Утром женщина вышла из дома на работу и только шагнула — поскользнулась и сломала в двух местах руку и разорвала сухожилие.

Пострадавшая Наталья рассказывает, что сначала и не думала искать виновных и требовать возмещение за травму. Но когда счета за лечение перевалили за десять тысяч гривен — передумала.

Читайте: Гололед в Киеве: за выходные травмировались 1,3 тыс. человек, из них 162 ребенка

Сначала выяснила, что придомовая территория ее жилища принадлежит Львовскому художественному училищу — на него и написала заявление в суд. А еще собрала свидетельства очевидцев, медицинские справки, подтверждающие ее травму и чеки на лечение. Обратилась даже к синоптикам, которые сообщили, что о гололеде было известно накануне.

В художественном училище признают, что дом, где живет Наталья, на их балансе и следить за сооружением и прилегающей территорией — их забота. Но убеждены, что женщина упала по неосторожности.

В суде говорят, это дело хоть и редкое для Украины, однако не уникальное. В прошлом году уже была подобная история — и тоже выиграл истец. А художественное училище с приговором не согласно и уже готовит апелляцию, но Наталья говорит — не отступит, пока не получит своего возмещения.

Закупка соли для дорог

В Виннице в суд передали дело трех чиновников горсовета, обвиняемых в хищении денег, предназначенных для закупки соли на посыпку дорог во время гололеда.

Сумма нанесенного государству ущерба составляет более 5, 5 млн грн.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.