19 лет попыток, 9 разрешений КСУ. Как ВР шла к отмене депутатской неприкосновенности

19 лет попыток, 9 разрешений Конституционного суда – и наконец, сегодня Верховная Рада отменила депутатскую неприкосновенность. Изменения вступят в силу с 1 января 2020 года. Однако для того, чтобы вопросов к снятию иммунитета больше не было – необходимо внести еще несколько изменений.

За ней прятались от уголовных преследований, ею спекулировали, раздавая обещания избирателям, за годы независимости ее снимали с двух десятков депутатов.

Депутатского иммунитета лишили Павла Лазаренко, который до сих пор в американской тюрьме, Виктора Лозинского за убийство, Олега Царева за сепаратизм, и последняя Надежда Савченко – за подготовку к теракту.

Однако если раньше процедура снятия иммунитета могла длиться месяцы и требовала не менее двух решений парламента, то теперь депутаты просто зачеркнули в Конституции два абзаца об обеспечении депутатской неприкосновенности и о невозможности уголовной ответственности и ареста.

Но положительная оценка Конституционного суда, и изменение основного закона полностью депутатскую неприкосновенность еще не отменяет. Как уровни защиты в компьютерной игре депутаты годами закрепляли свой иммунитет в различных законах и актах.

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По иронии судьбы, закон, за который сегодня проголосовала новая Рада, вносил в парламент два года назад предыдущий президент Петр Порошенко. Есть также заключение Венецианской комиссии от 2015 года – полную отмену депутатского иммунитета в странах с уязвимой демократией, среди которых и Украина, может быть опасным для функционирования и независимости парламента. В то же время в комиссии тогда признали – неприкосновенность – это препятствие для борьбы с коррупцией. А вот в развитых странах такие угрозы значительно меньше.

В различных вариациях депутатская неприкосновенность существует в большинстве стран Европы, гарантируя как политический, так и уголовный иммунитет. Поэтому сейчас не все эксперты положительно оценивают депутатов без иммунитета в Украине. Говорят, есть риск, что те сами себя могут загнать в политическую ловушку.

И уже бывший нардеп Мустафа Наейм поставил точку в этой дискуссии простым советом: боишься давления – не иди в депутаты, воруешь – не иди в депутаты, сложный бизнес – не иди в депутаты.

К слову, Верховная Рада отменила депутатскую неприкосновенность.

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