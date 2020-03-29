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Факты / Видео / Украина / Общество

$190 тыс. за неделю: киберспортсмены собирают деньги для борьбы с Covid-19

Украинская компания WePlay! Esports организовала благотворительный турнир по киберспорту. За 7 дней они собрали почти $190 тыс., которые будут направлены на борьбу с коронавирусом в мире.

Весь призовой фонд участники отдадут мировым благотворительным организациям, которые собирают средства на разработку вакцины от Covid-19. А также на помощь странам, пострадавшим от недуга больше всего.

Кроме того, компания, которая организовывала турнир за 3 млн грн. закупила аппараты искусственной вентиляции легких. Вскоре их передадут в больницы Хмельницкого, Кропивницкого и Киева. Подробнее в сюжете Натальи Кулик.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как на Харьковщине брейкденсер продает собранный мусор.

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