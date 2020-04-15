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2-комнатная квартира в центре за 7,5 тыс. — цены на аренду жилья в Киеве падают

Ситуация с арендой жилья, особенно в Киеве, сейчас довольно непростая. Многие люди на время карантина остались без работы — поэтому не могут платить аренду. Кто-то просит об отсрочке, кто о скидке, а кто-то просто возвращается в регионы к родителям.

Арендодатели же в основном идут на уступки, потому что не хотят остаться вообще без заработка. Зато загородные дома нынче в цене. Потому что киевляне стремятся провести карантин на свежем воздухе.

Сайты недвижимости уже переполнены предложениями аренды жилья и цены уверенно падают. К примеру, двухкомнатную квартиру в одном из центральных районов Киева предлагают за 7,5 тыс. грн. В ней есть все: ремонт, мебель и необходимая техника.

Да и у самих риэлторов работы сейчас меньше. Если месяц назад на просмотр новой квартиры было минимум 5 желающих, теперь один звонок в день.

Хороший дом за Киевом год назад можно было снять еще за 1,5 тыс. долларов, сегодня найти жилье за ​​такую ​​цену — невозможно. Киевляне готовы выехать, говорит риэлтор, и за 100 км от столицы, только если цена была б оправдана.

Зато с покупкой сейчас затишье. И так будет минимум до завершения карантина. Удешевление есть, хотя обвала специалисты не ожидают.

Когда же все-таки стабилизируется ситуация на рынке недвижимости, эксперты не прогнозируют. Потому что после завершения карантина страну может ждать новый кризис, который точно скажется и на рынке недвижимости.

Факты ICTV ранее писали о том, как взять ипотеку в Украине.

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