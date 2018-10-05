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2 миллиона зрителей и инновационные идеи – итоги 1 эфира Новых лидеров на ICTV

Два миллиона зрителей. Именно столько собрал перед телеэкранами ICTV национальный проект Новые лидеры.

Теперь каждый четверг в 22:20 украинцы будут узнавать о сотне проектов, которые будут делать нашу страну лучше.

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В первой программе показали харизматичных участников отбора. Их ждали острые вопросы ведущего Сергея Притулы, перекрестный допрос экспертов из отборного комитета и необходимость преодолеть пятидесяти-процентный барьер поддержки аудитории в студии.

Кто вошел в десятку Новых лидеров, зрители узнают 18 октября.

К слову, Факты ICTV сообщали, что Новые лидеры встретились с Александром Квасьневским на YES

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