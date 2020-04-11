2 тыс. человек за сутки. В США новый антирекорд смертности от коронавируса
Лидируют по количеству инфицированных коронавирусом Соединенные Штаты Америки. За последние сутки в стране самый высокий показатель смертности — более 2 тыс. пациентов. Новый максимум смертности и в Великобритании. Между тем в Италии и Испании с каждым днем сокращается количество летальных случаев.
Город, который рождает голливудских звезд, где не раз снимали фильмы об эпидемии, сам будто из фильма об апокалипсисе. Пустые улицы, автостоянки, тихая ночная жизнь. Только с сегодняшнего дня в штате Калифорния запретили входить в магазины без маски. Штраф за нарушение карантина от $1 тыс. до $10 тыс. Однако местные настолько ответственны, чтобы и без взысканий готовы сидеть дома, соблюдать правила.
Всемирная организация здравоохранения призывает страны заблаговременно не снимать ограничения на международные перелеты. Даже при положительной динамике.
По состоянию на 9.30 11 апреля 2020 в Украине зафиксировано 2 511 случаев инфицирования новой коронавирусной инфекцией. За сутки 308 новых случаев.