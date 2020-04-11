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2 тыс. человек за сутки. В США новый антирекорд смертности от коронавируса

Лидируют по количеству инфицированных коронавирусом Соединенные Штаты Америки. За последние сутки в стране самый высокий показатель смертности — более 2 тыс. пациентов. Новый максимум смертности и в Великобритании. Между тем в Италии и Испании с каждым днем ​​сокращается количество летальных случаев.

Город, который рождает голливудских звезд, где не раз снимали фильмы об эпидемии, сам будто из фильма об апокалипсисе. Пустые улицы, автостоянки, тихая ночная жизнь. Только с сегодняшнего дня в штате Калифорния запретили входить в магазины без маски. Штраф за нарушение карантина от $1 тыс. до $10 тыс. Однако местные настолько ответственны, чтобы и без взысканий готовы сидеть дома, соблюдать правила.

Всемирная организация здравоохранения призывает страны заблаговременно не снимать ограничения на международные перелеты. Даже при положительной динамике.

По состоянию на 9.30 11 апреля 2020 в Украине зафиксировано 2 511 случаев инфицирования новой коронавирусной инфекцией. За сутки 308 новых случаев.

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