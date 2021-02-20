20 февраля — день начала оккупации Крыма: хронология событий 2014 года

20 февраля — день начала оккупации Крыма. В этот день 7 лет назад Россия начала перебрасывать на украинский полуостров своих военных.

К этой операции Кремль готовился заранее. “Зеленые человечки” Путина мгновенно брали под контроль стратегические объекты и правительственные здания на украинском полуострове. Впоследствии там появились и так называемые отряды самообороны, которые также нападали и блокировали важные объекты.

В Крыму началась охота на проукраинских активистов и интенсивная подготовка к псевдо-референдуму, которым российские оккупанты попытались узаконить захват полуострова.

Самый кровавый день Революции Достоинства

Ночь на 20 февраля 2014 в Киеве была очень напряженной. Майдан атаковали со всех сторон.

Этот день стал самым кровавым в истории Революции Достоинства. Только по официальным данным силовики убили 48 активистов Евромайдана. Но прошло 7 лет, а виновники страшных преступлений до сих пор не наказаны.

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