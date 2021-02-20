Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Видео / Украина

20 февраля — день начала оккупации Крыма: хронология событий 2014 года

20 февраля — день начала оккупации Крыма. В этот день 7 лет назад Россия начала перебрасывать на украинский полуостров своих военных.

К этой операции Кремль готовился заранее. “Зеленые человечки” Путина мгновенно брали под контроль стратегические объекты и правительственные здания на украинском полуострове. Впоследствии там появились и так называемые отряды самообороны, которые также нападали и блокировали важные объекты.

В Крыму началась охота на проукраинских активистов и интенсивная подготовка к псевдо-референдуму, которым российские оккупанты попытались узаконить захват полуострова.

Самый кровавый день Революции Достоинства

Ночь на 20 февраля 2014 в Киеве была очень напряженной. Майдан атаковали со всех сторон.

Этот день стал самым кровавым в истории Революции Достоинства. Только по официальным данным силовики убили 48 активистов Евромайдана. Но прошло 7 лет, а виновники страшных преступлений до сих пор не наказаны.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Тысячи людей лишатся права собственности: зачем РФ отбирает у украинцев землю в Крыму
Тысячи людей лишатся права собственности: зачем РФ отбирает у украинцев землю в Крыму
Турция осудила Россию за задержание крымских татар
Турция осудила Россию за задержание крымских татар
Утренние обыски в Крыму: “суд” арестовал шестерых активистов
Утренние обыски в Крыму: “суд” арестовал шестерых активистов
Прокуратура возбудила дело из-за обысков у крымских татар
Прокуратура возбудила дело из-за обысков у крымских татар
В Крыму ночью начались обыски в домах крымских татар
В Крыму ночью начались обыски в домах крымских татар
Россия превратила Крым в самую мощную военную базу — Неижпапа
Россия превратила Крым в самую мощную военную базу — Неижпапа
Украина восстановит мир и вернет Крым — пророчества ученицы Ванги
Украина восстановит мир и вернет Крым — пророчества ученицы Ванги
Усиление санкций против РФ за оккупацию Крыма: Рада обратилась ко всем странам мира
Усиление санкций против РФ за оккупацию Крыма: Рада обратилась ко всем странам мира
Вверх Вверх

Нашли ошибку в тексте?

Ошибка