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Людмила Богданова |

20 лет назад в Украину приехал Папа Римский: почему Россия была против визита

В эти дни 20 лет назад Украину посетил Папа Римский Иоанн Павел II. Это стало одной из главных вех в истории страны. Но визита могло не произойти, ведь категорически против была Россия. Государственная позиция украинской власти и общества позволила состояться приезду понтифика.

— Папа Римский был более влиятельной фигурой, чем сейчас. Думаю, Иоанн Павел II входит в первую десятку мировых лидеров за весь послевоенный период …

У него был огромный глобальный авторитет. И все хорошо видели и понимали это. Принимать такого гостя для Украины было честью, — рассказывает второй президент Украины Леонид Кучма.

В Москве чувствовали: визит Папы — это важный символ и еще одно подтверждение независимости Украины, которой Россия не желала. Леонид Кучма признался, что на него активно давила московская патриархия.

— Очень активно противодействовал этому визиту Московский патриархат. Московская церковь и в России, и та что в Украине — они все делали для того, чтобы этот визит не состоялся.

Писали, говорили о том, и предостерегали украинскую власть, что это приведет к большой конфронтации в Украине, к расколу…, — заявил Николай Жулинский, вице-премьер Украины в 1999-2001 гг.

Особую ставку Россия сделала на украинскую православную церковь — формально она была автономной и самоуправляемой. На самом деле РПЦ показала, что хочет управлять сама и никакой свободы украинским православным не давала. РПЦ потребовала от киевской митрополии делать все, чтобы сорвать визит, но попытка провалилась.

27 июня 2001 в Борисполе приземлился самолет с двумя флагами над кабиной. Папу встретил президент Кучма. Первым пунктом на пути понтифика была Аскольдова Могила.

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