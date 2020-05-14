20 тыс. за сомнительные лекарства: на Харьковщине от Covid-19 умер мужчина

На Харьковщине скандал — родственники умершего от коронавируса мужчины показали чеки на 20 тыс. грн, которые потратили, чтобы спасти родного человека. Покупали, потому что в больнице заявили, что препаратов нет.

И это в то время, когда государство гарантирует бесплатное лечение коронавируса, а Харьковщина даже лидирует по расходам на борьбу с болезнью.

Список назначенных препаратов анализировал частный врач — большинство не внесены в протокол Минздрава, есть так называемые фуфломицины — с недоказанной эффективностью. А, например, антибиотик можно заменить аналогом, который, по данным официального сайта больницы, был в наличии.

Подробнее о скандале смотрите в сюжете Татьяны Доцяк.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что на Виннитчине священник умер от Covid-19 — жена и трое его детей инфицированы.

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