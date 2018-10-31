200 км каторги, 6 часов и убитая ходовая – во что превратилась трасса Мариуполь-Запорожье
Ее называют дорогой жизни, но состояние пути очень плохое – трасса Мариуполь-Запорожье – самая короткая для эвакуации раненых, и переброски техники в зону проведения ООС.
Впрочем, за последние годы она стала такая ужасная, что большинство водителей стараются ее просто обходить.
Расстояние в 200 километров преодолевается за 5-6 часов. Трассу время от времени латают ровно на столько, на сколько хватает денег. Поэтому, несмотря на свою стратегичность и военную целесообразность, стать автобаном в этой области шансы достаточно призрачные.
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Как уверяют в Запорожском облавтодоре, деньги на капитальный ремонт трассы, которая официально называется – Борисполь-Запорожье-Мариуполь выбивают уже три года. Частично некоторые участки удалось отремонтировать. Однако, говорить об окончательном решении вопроса, рано. Причина, объясняют в Автодоре – финансовая.
Напомним, на Волыни скандал из-за ремонта дороги. Жители села Поромов обвиняют дорожников в халтуре. Новую дорогу ждали 10 лет, а на выходе, положенный несколько дней назад асфальт люди поднимают руками.Подписывайся на нас в Telegram. Следи за оперативными новостями!