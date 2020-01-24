200 мин и 50 артснарядов за неделю – боевики увеличивают количество обстрелов

Почти вдвое выросло количество вражеских атак на передовой. Оккупанты обстреливали наших защитников из запрещенных минометов. Били также с противотанковых ракетных комплексов. 23 января ранения получил один наш воин, он находится в госпитале в стабильном состоянии.

По данным разведки Министерства обороны Украины, оккупационные войска увеличивают количество разведывательных групп на фронте. А наши армейцы рассказывают о подлой тактике оккупантов стрелять по гражданским кварталам, прячась за спинами мирных жителей. Детали в сюжете Татьяны Наконечной.

Напомним, 16 января оккупанты применили артиллерию, погиб военный.

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