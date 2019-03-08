200 николаевцев без работы, но с зарплатой: программы по поддержке безработных

Безработные делают Николаевскую область чище и еще и зарабатывают. В регионе есть программы, когда зарегистрированые в центрах занятости работают на благоустройстве городов и сел и получают минимальную заработную плату. То есть, пока люди ждут желаемого места, имеют возможность подработать.

Они очищают столбы от рекламы и газоны от мусора, собирают прошлогодние листья. Общественная работа – это 8-часовой рабочий день с двумя выходными. Одну половину зарплаты обеспечивает центр занятости, вторую – местные власти. Сейчас на благоустройстве в области работают две сотни николаевцев без работы.

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В прошлом году в области за благоустройство и уборку 2,5 тыс. безработных получили 12 млн. гривен зарплаты. Но общественная работа все же временная и не должна продолжаться более 6 месяцев в году.

Центры занятости планируют расширить перечень общественных работ. Горожане, которые не работают, могут помогать слепым, ветеранам АТО и пожилым родителям погибших, дежурить в экологических патрулях и следить за общественным порядком.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что пособие по безработице в Украине может составлять более 7 тыс. грн.

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