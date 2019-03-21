200 тыс. грн за наркоторговцев: как в Харькове ловят вандалов

Вознаграждение за вандалов. Отныне в Днепре тем, кто предоставит достоверную информацию или поможет поймать вандалов и наркоторговцев, из городского бюджета будут платить – около 200 тыс. грн.

Соответствующие изменения в целевом фонде утвердили городские депутаты. Две недели назад практически все дома в центре города разрисовали рекламой наркотиков – именно это и стало причиной такого решения.

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Всего на исправление последствий вандализма город тратит гораздо больше денег, ведь злоумышленники часто используют краску, которую трудно отмыть. И уже вчера первые результаты – за вознаграждение в 100 тыс. грн нашли двух подростков, которые обрисовали местный мемориал.

Напомним, недавно сотрудники СБУ совместно с полицией Израиля заблокировали деятельность международной сети интернет-торговли наркотиками.

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