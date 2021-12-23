Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Видео / Мир / Мировые новости

2022 год будет одним из самых жарких за всю современную историю человечества

Петро Дем'янчук

Метеорологическое бюро Великобритании прогнозирует, что средняя глобальная температура на 2022 год будет на 0,97–1,21°C выше среднего значения за доиндустриальный период (1850-1900 гг.). Это восьмой год подряд, когда температуры превысили на 1,0°C доиндустриальные уровни.

— В 2021 году глобальная температура несколько снизилась из-за воздействия природного феномена Ла-Нинья в тропической части Тихого океана… Тем не менее все еще вероятно, что 2022 год будет выше 1,0°C и, следовательно, продолжится серия самых теплых лет с 1850 года, — сказал ученый из Метеорологического бюро, доктор Ник Данстон.

Данные за январь-сентябрь 2021 года показывают, что средняя глобальная температура примерно на 1,09°C выше доиндустриального уровня.

Читайте
Глобальное потепление в Арктике повлекло за собой уменьшение снежного покрова

На днях температурный рекорд зафиксировали в одном из самых северных городов земного шара – в Каанааке на Гренландии. Максимальная температура днем составила +8,3°C.

Ла-Нинья — это феномен, который регулярно возникает в южной части Тихого океана, когда постоянный ветер гонит теплую воду от берегов Перу и Чили в сторону Индонезии и Австралии. В результате на поверхность поднимается холодная вода из морских глубин, и в регионе снижается температура.

Ранее сообщалось, что температура +38°C в российском городе Верхоянске 20 июня 2020 признана Всемирной метеорологической организацией (ВМО) новым температурным рекордом в Арктике. Такая температура больше подходит для Средиземноморья, чем для Арктики.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

От оттепели до морозов: прогноз погоды на выходные в Украине (карта)
От оттепели до морозов: прогноз погоды на выходные в Украине (карта)
Солнечно и до -16: прогноз погоды в Украине на 23 декабря (карта)
Солнечно и до -16: прогноз погоды в Украине на 23 декабря (карта)
Сугробы выше метра и -21°: гору Поп Иван засыпало снегом
Сугробы выше метра и -21°: гору Поп Иван засыпало снегом
Потепление придет на Украину со снегом и дождем: синоптик назвала даты
Потепление придет на Украину со снегом и дождем: синоптик назвала даты
Мороз до -12 °C и ясно: какой будет погода в Украине на 22 декабря
Мороз до -12 °C и ясно: какой будет погода в Украине на 22 декабря
На дорогах Украины опасно: синоптики предупреждают о гололеде
На дорогах Украины опасно: синоптики предупреждают о гололеде
Резкое похолодание до -13 мороза: прогноз погоды в Украине на 21 декабря
Резкое похолодание до -13 мороза: прогноз погоды в Украине на 21 декабря
Снег, гололед и похолодание до -16°: прогноз погоды в Украине на неделю
Снег, гололед и похолодание до -16°: прогноз погоды в Украине на неделю
Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка