23 тыс. за путевку в советские стены: почему санаторий Куяльник в плохом состоянии

Мощный санаторий Куяльник в Одесской области едва сводит концы с концами – там уникальные грязи, отличное питание, но из-за финансовых проблем номера там еще советского образца и уже давно нуждаются в ремонте. Отпугивают людей и огромные очереди на процедуры, потому что там постоянные проблемы с электричеством.

Большинство номеров санатория – старые, мебель – еще советская. Хотя территория заведения оснащена пандусами, жить в тесных номерах колясочникам трудно – там невозможно передвигаться на коляске.

На лечение отдыхающие не жалуются, но их смущают именно гигантские очереди, которые появляются из-за проблем в работе электронной системы приема процедур.

Читайте: Новый статус Куяльника даст развитие медицинскому туризму – Максим Степанов

Клинический санаторий имени Пирогова, известный больше как Куяльник, принимает отдыхающих уже второе столетие. Это уникальный грязевой курорт, который буквально спасает людей с больными суставами, позвоночником. Ведь в грязях есть 15 элементов таблицы Менделеева.

Лечебные грязи и рапу для процедур берут с самого лимана. Он всего за несколько сотен метров от санатория. В администрации утверждают: улучшают условия для отдыхающих как могут – только за последний месяц переоборудовали новых 16 комнат.

Владелец санатория Укрпрофздравница провела проверку заведения и обнаружила нарушения. После этого здесь поменяли директора. Новое руководство планирует модернизировать санаторий и предоставить ему вторую жизнь.

Сейчас уникальными грязями и рапой, которые медики называют более целебнымы, чем в Мертвом море, оздоравливаются почти 1200 отдыхающих. Самая дешевая комната стоит 600 грн, самый дорогой люкс – 2700 грн. Лечение за 21 день – от 7 до 23 тыс. грн.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что территория Куяльницкого лимана станет курортом государственного значения.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.