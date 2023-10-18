Андрей Ковальский, Журналист и ведущий Факты. Спорт
23 украинца ПОГИБЛИ от рук ХАМАСА | АДСКАЯ АВДЕЕВКА | Новости Факты ICTV за 18.10.2023
— Ситуация в Израиле и секторе Газа;
— Последствия обстрела Запорожья;
— Что происходит в Авдеевке;
— Украинские дроны атаковали РФ;
— Почему США ставят условия для использования своего оружия;
— Модернизация Humvee по-винницки;
— Приговоры по делу расстрелов на Майдане.
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