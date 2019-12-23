24 объекта на продажу. Когда начнется приватизация Киевпассервис
Минэкономики и Фонд государственного имущества Украины готовят к малой приватизации АО Киевпассервис, в который входят 6 автовокзалов в столице и еще 18 в области. Приватизированный объект станет своеобразным образцом, который продемонстрирует инвесторам выгодность вложений в госимущество. Приватизация объекта запланирована уже на 2020 год из среды еще более 300 предприятий.
Центральный автовокзал – главный в Киеве. Здесь пассажиров всегда много. А вот комфорта ни одного.
Вместо электронного табло – бумажное, сиденья старые, туалет платный, посреди зала ожидания, как на базаре. Здесь и обмен валюты с космическим курсом, сим карты и сувениры. Озвучивая суммы за аренду, продавцы сами путаются.
Есть на вокзале и где поесть. И работники без санитарной книжки. Но у работников другая версия – все документы у руководства.
Здесь всего 3-4 рейса в день. И таких автостанций в Киеве 6, по области 18. Все они принадлежат Киевпассервису. Директор говорит – доходы предприятия мизерные. И называет смешную сумму – 13 тыс. грн в год.
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И на что конкретно тратят ежемесячно немалые суммы чиновник, объяснить не может.
В фонде госимущества такими цифрами тоже удивлены.
На этот раз приватизацию автовокзалов Киевпассервиса запускают в новом формате. Аукцион проведут на Prozorro. Всю информацию об объектах откроют для покупателей.
Стартовая цена объекта почти 196 млн грн. В правительстве обещают – дешево не отдадут.
Тендер планируют объявить в конце января. Чиновники надеются, что с приходом частного инвестора, старые, обшарпанные здания столичных и пригородных автостанций свой вид точно изменят.
Факты ICTV ранее писали о том, что появился полный список предприятий для приватизации.