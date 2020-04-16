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25-летний долгострой моста и 68 км дорог: что отремонтируют в 2020 на Прикарпатье

Большое государственное строительство в Украине продолжается несмотря на карантин и борьбу с распространением Covid-19. В этом году Прикарпатье на восстановление транспортной инфраструктуры получит 870 млн грн.

Там уже строят мост через Днестр — это долгострой, которому четверть века. Планируют достроить еще одну стратегическую переправу и капитально отремонтировать 68 км дорог.

Подробнее о ситуации со строительством автодорог смотрите в сюжете Ирины Тимчишин.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, повлияет ли карантин на ремонт дорог в Украине и план ремонта на 2020.

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