-25° и гололед: когда отступят морозы в Украине

Давно забытые морозы сейчас властвуют в Украине. В северных и восточных областях -20-25 градусов. Немного теплее на западе страны – там до -16 градусов.

На центральных магистралях с гололедом справились – дороги все время посыпают химическими реагентами. А вот районные и междугородные дороги скованы льдом.

Поэтому спасатели не устают призывать водителей не выезжать без крайней необходимости. В городах развернуто 5 тыс. пунктов обогрева. Здесь люди могут не только согреться, переночевать, но и получить медицинскую помощь и теплые вещи. В некоторых городах меняют график движения автобусов, чтобы люди долго не ждали на морозе. Постоянно открытыми оставляют вокзалы.

Читайте: Спасатели нашли заблудившегося в Карпатах туриста

Жертв морозов пока, к счастью, нет, однако в Ровно мужчина чуть не замерз насмерть. Его увидели в поле прохожие и вызвали полицию. Мужчина лежал неподвижно, у него сильно обмороженное лицо, руки и ноги. Патрульные доставили его в больницу.

В общем морозы в Украине начнут отступать после Крещения, 20-21 января.

Также в Карпатах есть опасность схода лавин и очень сильные морозы на высокогорье. Поэтому спасатели призывают не ходить в горы.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.