-25° и гололед: когда отступят морозы в Украине
Давно забытые морозы сейчас властвуют в Украине. В северных и восточных областях -20-25 градусов. Немного теплее на западе страны – там до -16 градусов.
На центральных магистралях с гололедом справились – дороги все время посыпают химическими реагентами. А вот районные и междугородные дороги скованы льдом.
Поэтому спасатели не устают призывать водителей не выезжать без крайней необходимости. В городах развернуто 5 тыс. пунктов обогрева. Здесь люди могут не только согреться, переночевать, но и получить медицинскую помощь и теплые вещи. В некоторых городах меняют график движения автобусов, чтобы люди долго не ждали на морозе. Постоянно открытыми оставляют вокзалы.
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Жертв морозов пока, к счастью, нет, однако в Ровно мужчина чуть не замерз насмерть. Его увидели в поле прохожие и вызвали полицию. Мужчина лежал неподвижно, у него сильно обмороженное лицо, руки и ноги. Патрульные доставили его в больницу.
В общем морозы в Украине начнут отступать после Крещения, 20-21 января.
Также в Карпатах есть опасность схода лавин и очень сильные морозы на высокогорье. Поэтому спасатели призывают не ходить в горы.