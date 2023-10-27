Татьяна Высоцкая, ведущая программы Вікна-новини
250 авиабомб по селу Луганщины | Вживую с Донбасса | Новости Факты ICTV за 27.10.2023
— Последствия русской атаки на Изюм.
— Вживую с Донбасса: РФ продолжает штурмы.
— Результаты парламентской дипломатии в Латинской Америке.
— Старший сын Андрея Шевченко поступил в Йельский университет, чтобы изучать украинский.
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