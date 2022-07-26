250 тыс. грн от государства: как запуск нового бизнеса вернет украинцев домой

По данным ООН с момента полномасштабного вторжения России в Украину за границу выехало более 7,5 млн украинцев. И хотя почти половина из них уже вернулась, но остальные получили статус временной защиты и обустраиваются в других странах. Кто-то признается, что за границей могут больше заработать, другие боятся повторных вторжений.

– Что я там сейчас буду делать? Нет денег, работы. Завтра опять что-нибудь произойдет. Потом возвращаться в Германию снова и начинать все с нуля, – рассказывает беженка Ирина.

Власти стран за рубежом предоставляют украинцам разные возможности: легальное трудоустройство и медицинское страхование. Кроме того, государства ежемесячно платят украинским беженцам помощь. В Германии устроившиеся на работу получают €450, Великобритания дает €405 на взрослого, Ирландия – €800 на человека.

Эксперты говорят, что такие дотации – маркетинговые расходы, которые быстро окупятся. Ведь рабочей силы в странах станет больше. Сейчас даже есть соревнования за украинцев.

– Германия конкурирует с Польшей. Польша создала более легкие условия для въезда, но Германия дает большие доходы. Разница между ними в 2,5-4 раза, – говорит эксперт в сфере миграции Андрей Гайдуцкий.

Украине придется побороться за возвращение украинцев на Родину. Поэтому правительство уже создало программу єРобота.

Заявку можно подать онлайн по нескольким направлениям. Первый – запуск нового бизнеса. На него государство даст 250 тыс. грн в одни руки. Эти деньги не нужно возвращать.

Для этого нужно подать заявку через Ощадбанк или приложение Дія и собственный бизнес-план. Вид деятельности разнообразен — вы можете открыть магазин, парикмахерскую или что-нибудь другое.

В общей сложности на гранты для бизнеса государство планирует выделить 16 млрд грн. Главным условием будет создание рабочих мест. Впрочем, эксперты убеждены – кроме грантов, бизнесу нужны гарантии безопасности от государства, а работникам – такие же гарантии от работодателя.

Андрей Гайдуцкий отмечает, что бизнес должен показать, что готов нанимать людей и предложить им достойные условия труда. Только потом люди среагируют и начнут возвращаться.

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