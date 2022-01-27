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Факты / Видео / Украина / Общество

27 января — Международный день памяти жертв Холокоста

Анастасія Мазур ведуча програми Факти

27 января 1945 года были освобождены узники крупнейшего нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау. Об этом говорится в сюжете Фактов ICTV.

Во время Холокоста были уничтожены более 5 миллионов евреев, а также представителей других национальностей.

В резолюции ООН, объявившей 27 января Днем памяти жертв Холокоста, отмечается, что “те события всегда будут предостережением об опасностях, которые скрывают в себе ненависть, фанатизм, расизм и предубеждения”.

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