27 января — Международный день памяти жертв Холокоста
27 января 1945 года были освобождены узники крупнейшего нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау. Об этом говорится в сюжете Фактов ICTV.
Во время Холокоста были уничтожены более 5 миллионов евреев, а также представителей других национальностей.
В резолюции ООН, объявившей 27 января Днем памяти жертв Холокоста, отмечается, что “те события всегда будут предостережением об опасностях, которые скрывают в себе ненависть, фанатизм, расизм и предубеждения”.
В Украине имела место своя трагедия – расстрелы в Бабьем Яру. Только по официальным подсчетам тогда погибли более 100 тысяч человек.
2022-01-27