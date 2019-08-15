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270 жертв и 200 тыс. эвакуированных: смертельные наводнения в Индии

Жертвами наводнений в Индии стали 270 человек. Еще несколько десятков считаются пропавшими без вести. Почти 200 тысяч эвакуировали.

Когда они смогут вернуться домой из временных убежищ, пока не прогнозируют.

Наводнения произошло после двух недель обильных ливней.

Больше всего пострадал юг – штаты Керала, Карнатака, Махараштра и Гуджарат.

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Вода затопила многие населенные пункты и тысячи гектаров полей, уничтожив урожай. Повреждены также автодороги и железнодорожные пути.

К слову, в Конго вспышка Эболы забрала уже 1 800 жизней.

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