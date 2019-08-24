28 год независимости: важнейшие достижения Украины

Дебаты на стадионе, новые президент и парламент, а также переосмысление Чернобыльской трагедии и чемпионство наших футболистов. Таким был 28-й год независимости Украины.

Стадион так стадион. НСК Олимпийский в своей истории принял множество футбольных матчей и концертов. Но дебаты между кандидатами в президенты – впервые. После напряженной избирательной кампании и даже сдачи анализов Владимир Зеленский и Петр Порошенко устроили на стадионе настоящее шоу. За ним наблюдала вся страна.

После дебатов Украина избрала нового главу государства. Более 73% избирателей проголосовали за известного шоумена, но абсолютного новичка в политике Владимира Зеленского. До начала гонки его шансы на победу оценивали скептически. В конце концов, сыгранная Зеленским роль президента в сериале Слуга народа нашла продолжение в реальной жизни.

Уже реальный, а не киношный президент в первый же день на посту объявляет о досрочных парламентских выборах. Туда он ведет собственную политсилу под известным брендом Слуга народа. В команде – такие же новички как и Зеленский. Но именно они феерично выигрывают выборы и впервые в украинской истории имеют возможность сформировать в парламенте монобольшинство.

Прощай, копейка, встречайте новую гривну. С осени Украина отказывается от мелких монет 1, 2 и 5 копеек. Зато выйдет новая банкнота номиналом 1 тыс. гривен с портретом ученого Владимира Вернадского.

Банкноту с тремя нулями украинцы и ждали, и боялись одновременно волнуясь за инфляцию и девальвацию. Однако этим летом гривна неожиданно укрепилась до 25 грн. за доллар. Последний раз такой курс был аж три года назад. Правда, специалисты предупреждают: это укрепление сезонное. И уже осенью валюта в обменниках снова будет дорожать.

Зато, газ впервые за несколько лет подешевел. Сначала цены на топливо упали на мировом рынке. А потом стоимость газа перечислили и для украинских потребителей. В августе 1 кубометр без НДС и транспортных расходов стоит 4 грн. 65 коп. Это на четверть меньше, чем весной.

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Почему взорвалась Чернобыльская АЭС? Только 33 года спустя мира это доступно объяснили киношники. Историю ядерной катастрофы экранизировал американский HBO. Получился настоящий шедевр – Чернобыль возглавил рейтинг самых популярных сериалов в истории, превзойдя другой культовый сериал Игру престолов.

И хотя на настоящей ЧАЭС американцы не снимали, сериал вызвал туристический бум в Зоне отчуждения. Пока мир снова переосмысливает Чернобыльскую трагедию, на самой станции уже официально заработала новая Арка и завод по переработке жидких радиоактивных отходов. А вскоре должны начать еще и демонтаж старого объекта Укрытие.

Украина получила собственную поместную церковь. В Сочельник Вселенский патриарх Варфоломей передал предстоятелю вновь Православной церкви Украины Епифанию Томос, который провозглашает автокефалию. То есть независимость от других церквей, в частности Московского патриархата. Украинская церковь возобновила историческую справедливость и стала 15 официально признанной в мировом православии.

Хит украинской группы KAZKA вошел в 10 лучших песен мира. А в YouTube трек за неполный год просмотрели более четверти миллиарда человек. Песня на украинском языке впервые вызвала такой резонанс в мире.

Украинцы – чемпионы мира по футболу. И это не шутка. Наши ребята в возрасте до 20 лет торжествовали на нынешних соревнованиях в Польше. Украинская юношеская сборная уверенно обыграла команды Панамы, Колумбии, Италии и Южной Кореи и впервые в своей истории выиграла золотые медали. Многим игрокам сборной теперь прогнозируют большое будущее уже во взрослом футболе.

Еще один украинский юниор – 13-летний Алексей Середа выиграл Чемпионат Европы по прыжкам в воду, став самым молодым чемпионом в истории.

От ребят не отстают и девушки. Украинская саблистка Ольга Харлан в этом году стала шестикратной чемпионкой мира по фехтованию.

Теннисистка Дарья Снигур победила на Уимблдоне для юниоров. А первая ракетка Украины – Элина Свитолина дошла до полуфинала среди профессионалов.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что президент Владимир Зеленский произнес праздничную речь на Майдане по случаю Дня независимости.

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