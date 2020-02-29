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29 февраля: можно ли жениться и стоит ли менять дату рождения ребенка

Их в мире всего 4 миллиона – людей, родившихся 29 февраля. Шанс родиться в этот день – один на полторы тысячи.

Раз в четыре года выпадает эта дата, и с ней, как и с високосным годом, связано немало мифов.

Говорят, что нельзя жениться и начинать новых дел. Правда ли это и что нам предвещает 2020 високосный год – смотрите в сюжете Оксаны Михайловой.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, какой праздник сегодня, 29 февраля.

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