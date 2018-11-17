3 млрд грн за 2017: что разрабатывают и куда экспортируют украинские IT-технологии

Украина – нация умных людей. Вероятно, нет сейчас страны, которая не использовала бы технологий, которые придумали наши ученые или программисты. Даже на Марс, НАСА будет запускать исследовательский аппарат, разработанный юными украинцами.

В то же время, есть еще один показатель, который демонстрирует наш умственный, инновационный потенциал – IТ-индустрия вышла на второе место в экспорте Украины.

Наши специалисты активно сотрудничают с иностранцами и в 2017 году заработали для страны более трех миллиардов гривен.

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Украинские разработчики сотрудничают со всем миром, зарплаты в IТ-сфере – высокие, в среднем 2200 долларов в месяц. Работают официально и платят налоги.

К слову, отечественные застройщики все активнее подхватывают мировые тренды. Теперь модно создавать не простые прямоугольные коробки, а целые отдельные миры в самом сердце города – с футуристическими формами и современными технологиями.

Опубликовано Ноябрь, 17 в 14:13



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