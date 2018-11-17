3 млрд грн за 2017: что разрабатывают и куда экспортируют украинские IT-технологии

Украина – нация умных людей. Вероятно, нет сейчас страны, которая не использовала бы технологий, которые придумали наши ученые или программисты. Даже на Марс, НАСА будет запускать исследовательский аппарат, разработанный юными украинцами.

В то же время, есть еще один показатель, который демонстрирует наш умственный, инновационный потенциал – IТ-индустрия вышла на второе место в экспорте Украины.

Наши специалисты активно сотрудничают с иностранцами и в 2017 году заработали для страны более трех миллиардов гривен.

Смотрите: “Нанотехнологии” Закарпатья: ямы на дорогах латают обувью и строительным мусором

Украинские разработчики сотрудничают со всем миром, зарплаты в IТ-сфере – высокие, в среднем 2200 долларов в месяц. Работают официально и платят налоги.

К слову, отечественные застройщики все активнее подхватывают мировые тренды. Теперь модно создавать не простые прямоугольные коробки, а целые отдельные миры в самом сердце города – с футуристическими формами и современными технологиями.

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Как достичь успеха – советы от Урсулы Бернс
Новые лидеры: бесплатное IT-образование в школах Украины от Дениса Гриченко
Мир охотится на изобретения украинских IT-шников: что раскупают
Можно ли автоматизировать продажи IT-решений в B2B сфере?
Зарплата $5 тыс., медстрахование и бесплатный обед. Работа IT-шника в Украине
$2-3 тыс. на месяц и идеальные условия работы. Как зарабатывают украинские IT-шники
Где в Киеве бесплатно научиться программировать
Первый инновационный парк в Украине

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка