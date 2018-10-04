3 правила защиты от хакеров
Украина очень уязвима к хакерским атакам, которых становится все больше. Мы хорошо помним, сколько хлопот нам нанес тот самый вирус Петя.
В течение месяца украинцев будут учить основам поведения в интернете. Это касается не только крупных компаний, но и детей, подростков, пожилых людей.
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Интернет гигиена – так специалисты называют свод правил безопасности в сети. Если их соблюдать – 90% угроз отпадают – все просто – не открывать подозрительные письма, обновлять операционные системы и не загружать бесплатные пиратские программы.
К слову, в Крыму блокируют сайт ICTV и другие украинские интернет-ресурсы.Подписывайся на нас в Telegram. Следи за оперативными новостями!
2018-10-04
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