3 правила защиты от хакеров

Украина очень уязвима к хакерским атакам, которых становится все больше. Мы хорошо помним, сколько хлопот нам нанес тот самый вирус Петя.

В течение месяца украинцев будут учить основам поведения в интернете. Это касается не только крупных компаний, но и детей, подростков, пожилых людей.

Смотрите: Фото без Instagram и тамагочи. Как развлекалась молодежь без интернета – ТЕСТ

Интернет гигиена – так специалисты называют свод правил безопасности в сети. Если их соблюдать – 90% угроз отпадают – все просто – не открывать подозрительные письма, обновлять операционные системы и не загружать бесплатные пиратские программы.

К слову, в Крыму блокируют сайт ICTV и другие украинские интернет-ресурсы.

Опубликовано Октябрь, 04 в 10:41



Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.