300 грн за кг: в Одессе выращивают лучшие в Европе бейби-киви

16,5 гектаров бейби-киви. Неподалеку от Одессы расположена первая в Украине плантация экзотического растения. Ягода называется – актинидия. Она очень полезна. И очень популярна в Европе. Причем именно украинская. Туда собственно, и экспортируют 50% урожая.

От привычного для нас фрукта она отличается небольшим размером и отсутствием ворсинок. В Украине ягода появилась 6 лет назад.

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Выращивают бейби-киви за европейскими технологиями. Кусты подпирают столбами, от непогоды плантацию защищает специальная сетка. Чтобы урожай был большим, ежегодно растение удобряют.

Собирают урожай в сентябре, один куст дает до 12 килограммов вкусностей. Бейби-киви имеет множество полезных витаминов, здесь калий, кальций и полезная клетчатка. Кроме этого, ягода – природный энергетик, который бодрит и придает силы.

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Опубликовано Сентябрь, 27 в 13:57



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