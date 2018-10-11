300 тыс. aртефактов: в Харькове разрушается только что отремонтированный музей

В Харькове исторический музей, где хранятся более 300 тыс. артефактов от костей мамонта до экспонатов войны с Донбасса – буквально запрел, стены покрыты плесенью, а здание разрушается на глазах. И все это после масштабной реконструкции, на которую потратили десятки миллионов гривен.

По замыслу архитекторов, столетнее здание покрыли стеклянным колпаком, однако из-за отсутствия системы вентиляции – летом в музее как в печи, а через дырявую крышу в музей под дождем заливает. Строители говорят – реконструкцию не завершили из-за нехватки средств. И кто будет отвечать за халатность – виновных, традиционно, не найти.

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Музей пафосно открыли в 2013-м, однако до сих пор не могут ввести в эксплуатацию. А еще, между стеклянной и каменной стенами огромные щели, осыпается штукатурка, пол в зеленой плесени. Не запустили и систему подогрева стеклянной кровли. Из-за этого зимой кровля не выдержала тонны снега и треснула, повредилась и сточная труба. И вся талая вода полилась внутрь помещения.

В обладминистрации говорят – строители завышали смету, это подтверждено судом, поэтому будут искать нового генподрядчика. И средства. Ведь тогдашняя стоимость проекта в 60 млн. грн. по нынешним ценам выросла вдвое.

К слову, музей-усадьба Остапа Вишни может превратиться в военную базу.

Опубликовано Октябрь, 11 в 14:38



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