31 погибший и более 100 раненых: семь лет назад обстреляли Мариуполь

24 января – годовщина кровавых событий в Мариуполе. В этот день в 2015 году террористы цинично обстреляли город из Градов и Ураганов.

31 человек погиб и 125 получили ранения. Следствие и международные наблюдатели доказали — обстрел российско-оккупационных войск вели с территории, подконтрольной террористической группировке “ДНР”.

В целом выпустили три полных боевых комплекта. Это 120 снарядов из установок реактивных систем залпового огня. В этот же день главарь террористов Александр Захарченко заявил о начале наступления на Мариуполь. Однако он так и не состоялся.

В 2016 году корректировщик обстрела микрорайона Восточный был приговорен к девяти годам тюрьмы. Это местный житель Валерий Кирсанов, бывший работник милиции по кличке Гаишник. Известны и фамилии девяти русских офицеров, которые отдавали приказы и руководили убийством мирных жителей в Мариуполе.

13 апреля 2014 года, через несколько дней после оккупации Донецка, в Мариуполь вторглись боевики. Они захватили административные здания, перекрыли несколько улиц в центре.

Но уже 13 июня украинские военные освободили Мариуполь от сепаратистов и оккупантов. В этот день в 2014 году в металлургическом центре и портовом городе снова развевался украинский флаг.

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