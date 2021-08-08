34-метровая баллистическая ракета Сатана и секретная база: музей ракетных войск на Николаевщине

На Николаевщине находится уникальный музей ракетных войск. Там можно нажать на кнопку, которая запускает условную ракету с ядерной боеголовкой, покататься на танке и окунуться в жизнь когда-то секретной военной базы.

Музей расположен в настоящий воинской части. 20 лет назад она была разоружена после отказа Украины от ядерного статуса. Такой же музей есть только в США.

Один из необычных экспонатов — 34-метровая баллистическая ракета, которую 30 лет назад американцы назвали Сатаной.

За 6 тыс. грн можно даже покататься на танке. А за 150 грн за взрослого и 20 грн за ребенка экскурсоводы музея погрузят в мир высокотехнологичного ядерного оружия. Ведь они — бывшие военные-ракетчики и в совершенстве владеют информацией. Но рассказывают все же не все. Некоторые данные секретные сих пор.

Особенности экотуризма на Николаевщине

Промышленный и экотуризм сочетают интересные места на Николаевщине. В Южноукраинске можно посетить атомную станцию. А в 30 км от него расположено седьмое чудо природы Украины — гранитные каньоны и первый искусственный лес в степи с двухсотлетними дубами.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.