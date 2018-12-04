35 мировых рекордов и 10 титулов чемпиона мира: Сергею Бубке 55 лет

Установленный в далеком 1994-ом году рекорд Сергея Бубки на открытых аренах 6 метров 14 сантиметров – продолжает оставаться несбыточной мечтой всех прыгунов планеты. А мировой результат в помещениях 6 метров 15 сантиметров был побит лишь через 21 год по иронии судьбы на малой родине атлета в Донецке. А еще Бубка, это 35 мировых рекордов, олимпийское золото Сеула и 10 титулов чемпиона мира.

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И хотя сейчас в легкой атлетике свои кумиры, для молодых украинских спортсменов он продолжает оставлять образцом в спорте. Даже несмотря на то, что большинство из них родились уже после того, как Сергей Назарович завершил свою карьеру.

Прыжки с шестом – самый сложный вид спорта в легкой атлетике. Ведь здесь сочетается сразу несколько дисциплин.

К слову, матч Шахтер — Лион состоится в Киеве.

Опубликовано Декабрь, 04 в 22:03



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